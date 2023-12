Fiocco azzurro a Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale, storico maestro di ballo, diventerà infatti presto papà di un maschietto. A darne la notizia è il ballerino stesso, che alla pagine di DiPiù ha svelato:

Maria e io diventeremo genitori di un maschietto. In tanti, da tempo, mi dicevano: “Simone, è ora che tu ti faccia una famiglia tutta tua!”. Ma io rispondevo che aspettavo la persona giusta, per certe cose non si deve avere fretta. E quando, finalmente, nella mia vita è entrata Maria è stato naturale realizzare questo grande progetto.

La compagna del ballerino, Maria Di Stolfo, 39 anni, è infatti al quarto mese di gravidanza. Alle pagine del giornale, Di Pasquale ha parlato anche della precedente gravidanza della donna, che non è andata come sperato: “All’inizio di quest’anno Maria era già rimasta incinta”, ha spiegato. “Purtroppo, però, durante la seconda ecografia, abbiamo scoperto che il cuoricino del nostro piccolo aveva smesso di battere. Insomma, il suo viaggio era terminato. Così, il medico ha dovuto sottoporre Maria a un raschiamento, dicendoci che sono cose che possono capitare, anche se comprendeva perfettamente il nostro dolore”.

“Quando il ginecologo ci ha anche svelato che si trattava di un maschietto non nego che mi sono commosso”, ha poi detto Di Pasquale, 45 anni. “E dire che ho sempre pensato che sarei diventato papà di una femminuccia, ma va benissimo così. Per fare il papà di un maschietto mi sento già piuttosto allenato”. Di Stolfo, infatti, ha già un figlio di sette anni, Tiziano, avuto dal precedente matrimonio. Continua il ballerino:

Con suo figlio ho creato un bellissimo rapporto, anche grazie al padre naturale con cui la mia compagna va d’accordissimo. Insomma, siamo una grande famiglia allargata e questo bambino in arrivo è un po’ un desiderio che si realizza anche per il suo fratellino. Da quando sua madre e io ci siamo messi insieme, Tiziano ha infatti cominciato a chiederci: “Quando mi date un fratellino o una sorellina?”. Lo abbiamo accontentato.

Insieme, la coppia realizzerà anche un altro sogno: “Quando nostro figlio avrà compiuto qualche anno, sposerò la sua mamma, Maria, la donna che mi ha reso l’uomo più felice del mondo”, ha proseguito Simone Di Pasquale.

E, per quanto riguarda la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, il maestro ha svelato: “È scoppiata in un grido di felicità. Accanto c’era pure suo marito Angelo [Donati], il Daddy come lo chiama lei, che le ha strappato il telefono dalle mani e si è voluto congratulare con me. Milly ha già detto che sarà una zia speciale”.