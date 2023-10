Oggi, 19 ottobre 2023, Francesco Vecchi è diventato papà per la seconda volta. È stato lui stesso a darne annuncio, durante il canonico appuntamento giornaliero con il programma Mattino 5, del quale è conduttore insieme a Federica Panicucci.

“Francesco, vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo… vuoi dirlo tu?”, gli ha chiesto quest’ultima a inizio puntata. “Sì – ha replicato lui –. Mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina: è nato Paolo ieri, il mio secondogenito”, ha detto emozionato alle telecamere, ringraziando Tina La Loggia, sua moglie dal 2020.

Ma non è tutto. A sorpresa, il conduttore ha anche mostrato una foto della manina del bimbo: “Questa è la foto della sua manina, è stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”. Al che, Panicucci ha replicato: “Ed è proprio un bel bimbetto, Tina ci sta guardando”. “Tina non immagina quanta gratitudine provo per lei, per questo dono che mi ha regalato”, ha quindi concluso Francesco Vecchi.

È sempre in diretta a Mattino 5 che era stata data la notizia della gravidanza, lo scorso giugno: Lucia Bucolo, una delle caporedattrici, aveva infatti sorpreso tutto lo studio dicendo: “Quest’anno a Mattino 5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo”. Al che il conduttore, in visibile imbarazzo, aveva replicato con un: “No comment”.

Paolo è il secondo figlio del conduttore e della collega giornalista Tina La Loggia, caporedattrice di Mattino 5. Il loro primo figlio, Enrico, è venuto alla luce nel 2021 e, anche in quel caso, i primi a saperlo erano stati gli spettatori del programma: “Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”, aveva detto Vecchi in diretta in quell’occasione.