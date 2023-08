È nata la figlia di Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala

“Il nostro più grande successo”, con queste parole Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala, annunciano la nascita della loro primogenita: “Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile.

24/08/23”, aggiungono nel post condiviso su Instagram, con cui informano i loro follower della lieta notizia.

La piccola Asia è nata alla clinica Mangiagalli di Milano è nata Asia, e viene ritratta nelle foto pubblicate insieme ai neogenitori, Virna Toppi, 30enne di Lentate sul Seveso, e Nicola Del Freo, 32enne originario di Carrara, entrambi étoile del famoso teatro meneghino. La coppia era convolata a nozze a ottobre del 2022 a Villa Subaglio, nel Lecchese, e aveva festeggiato insieme a numerosi colleghi, fra cui Roberto Bolle.

Virna Toppi e Nicola Del Freo avevano annunciato la gravidanza sempre a mezzo social, il primo aprile 2023, pubblicando una foto mentre abbracciati formano un cuore con le loro mani sulla pancia della mamma: “È con tanta gioia ed amore che finalmente condividiamo con voi questa bellissima notizia. La vita ci ha sorpreso con uno splendido dono e gliene siamo davvero grati. Sarà un viaggio meraviglioso”.

Poi, con il passare dei mesi, i due ballerini hanno sempre tenuto aggiornato i follower sul progredire della gravidanza, postando su Instagram scatti del pancione in crescita. “Secondo voi quando nascerà calcolando il termine il 17 agosto? Sono aperte le scommesse. Noi siamo così curiosi di conoscerti, su su!”, recitava la didascalia di una foto a metà agosto, mentre poco prima la coppia aveva svelato anche la data presunta del parto, il 17 agosto, coinvolgendo i fan con tutte le loro emozioni:

Che sensazione straordinaria rendersi conto di star creando una vita dentro di sé

Mi hanno sempre parlato della gravidanza come di una fase bellissima in cui ci si sente un po’ come delle “divinità”, ma finché non lo si vive in prima persona non si capisce esattamente cosa si intende.

Baby girl ti aspettiamo, non manca molto