Diletta Leotta e la prima foto con sua figlia Aria: “Notti piene d’amore”

Diletta Leotta ha postato su Instagram la sua prima foto con la figlia Aria, nata il 16 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano. La conduttrice è tornata a casa già da qualche giorno e, per festeggiare il lieto evento, ha deciso di pubblicare il dolce scatto.

“Notti piene d’amore” scrive sotto la foto, nella quale è seduta su una poltrona bianca insieme al suo volpino Lillo, mentre tiene tra le braccia sua figlia, avuta dal calciatore tedesco Loris Karius.

I due stanno tenendo aggiornati i loro follower Instagram su tutte le prime tappe della neonata, a partire dal momento della sua nascita: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, aveva scritto su Instagram Karius il giorno del parto. “Buon compleanno alla mia partner e migliore amica”, aveva poi aggiunto in un’altra storia: il 16 agosto, infatti, è anche la data di compleanno di Diletta Leotta.

La conduttrice si era preparata a questi momenti conducendo il podcast Mamma Dilettante, disponibile su Spotify, in cui aveva parlato di idee, desideri e aspettative sulla maternità con diversi ospiti, tra i quali Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker, carissima amica della conduttrice, che le era stata particolarmente vicina nel periodo precedente al parto.

Ma c’è di più: la conduttrice e il calciatore potrebbero presto convolare a nozze, come ha riportato il magazine online DiLei: “Durante la sua festa di compleanno Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo”, avrebbero dichiarato alcuni amici della coppia a DiPiù. Proprio pochi mesi prima, la conduttrice aveva parlato di matrimonio al Corriere della Sera, dichiarando: “Ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Poi, nel mese di giugno, era era stata vista al mare con un nuovo anello all’anulare. La coppia non ha tuttavia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.