Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori tra poco: per l’occasione, la coppia ha deciso di rilasciare un’intervista al Fatto Quotidiano, nella quale ha spiegato la scelta di voler dare soltanto il cognome materno al piccolo, che si chiamerà Eugenio.

“La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato il cognome della madre è un cambiamento culturale epocale ed è passato incredibilmente inosservato”, hanno commentato.

In una società che, in un passato remoto, etichettava come “bastardo” un bambino non riconosciuto dal padre e che, in un passato più recente, guardava con vergogna l’avere il cognome materno, perché risultato di un rifiuto o di un abbandono, questa notizia avrebbe meritato le prime pagine. Al contrario, crediamo che crescere un figlio da sola fosse da eroina soprattutto in un Paese che non ti aiutava certo. E riteniamo inoltre che sia sempre stata una profonda ingiustizia il senso di rifiuto che hanno subito milioni di figlie femmine nella storia per non essere in grado di portare avanti il “cognome di famiglia” e il senso di impotenza di tante madri per non essere riuscite a concepire un erede maschio.

Dunque, Brizzi e Salis hanno spiegato come per loro sia molto importante contribuire al cambiamento culturale: “Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un Paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro ‘proprietà’ disponendone a loro piacimento”.

“Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra”, hanno argomentato. Ma le reazioni delle persone alla notizia non sono sempre state positive: “Sguardi strani anche da parte di alcune donne, e questo mi ha stupita – commenta la vicepresidente vicaria del CONI, affermando che ad avere avuto l’idea del cognome sia stato proprio il regista – ogni scelta è legittima, ci mancherebbe, ma non credo che le parole, le abitudini o i modi di fare non abbiano un peso sulla realtà”.