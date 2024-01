Serena Williams è da poco diventata mamma della piccola Adira Ohanian e, da brava atleta, tiene molto alla salute di sua figlia. In un dolce video Instagram, l’ex campionessa di tennis ha mostrato la routine di “allenamento” che la neonata, di 4 mesi, svolge insieme alla sua sorellina di 6 anni, Olympia.

“In questa famiglia ci alleniamo tutti”, ha scritto la tennista, 42 anni, a corredo del video, nel quale vediamo la sorella maggiore intenta a muovere la piccola. A supervisionare la ginnastica c’è naturalmente mamma Serena Williams, che dà istruzioni alla figlia in francese: l’ex campionessa è infatti una poliglotta, e sta insegnando la lingua alla sua primogenita.

La ginnastica infantile è molto importante per i neonati, in quanto aiuta a sviluppare la coordinazione degli arti e a controllare i muscoli. Ovviamente, è importante prestare attenzione ai segnali del bebè, per evitare che si affatichi durante questa attività.

Moltissimi i commenti dei fan, che scrivono sotto al video inteneriti. “È una leggenda”, commenta uno di loro. “Serena non è solo la migliore sul campo… È brillante anche negli affari, nelle lingue e in tutto ciò che decida di fare… E le riesce semplice!”, scrive un altro. Molti, invece, sono stupiti dalla sua conoscenza del francese.

“È un bene parlare ai bambini in altre lingue… imparano in fretta”, scrive un utente. I bambini, infatti, assimilano le lingue in modo spontaneo molto più facilmente degli adulti, e insegnare una seconda lingua ai propri figli si traduce in diversi benefici, tra i quali una maggiore capacità di apprendimento e maggiore sviluppo delle abilità comunicative.

Serena Williams è mamma di Olympia dal 2017, mentre la piccola Adira è venuta alla luce nell’agosto 2023. Entrambe sono figlie del marito Alexis Ohanian, co-fondatore del forum Reddit.