Serena Williams ha condiviso un messaggio d’amore per il proprio corpo post-partum. Su Instagram, la tennista ha parlato di come il suo aspetto fisico sia cambiato dopo la nascita della piccola Adira, venuta alla luce nell’agosto 2023, e di come sia importante accettare se stessi in ogni fase della vita.

“Amare se stessi è essenziale”, ha esordito l’ex tennista. “A volte, durante le diverse fasi della mia vita, devo ricordarmi di quell’amore per me stessa. In questo momento mi piace il fatto che il mio corpo non sia perfetto. Adoro il fatto di odorare di latte”, ha continuato.

“Adoro conoscere una nuova versione del mio corpo. È un cambiamento, ma è un cambiamento che ne è valso la pena. Quindi inizia questa settimana sapendo di essere amata, e che questo inizia da te”, ha poi continuato, concludendo ironicamente: “Ok, ora sto per andare in palestra”.

Moltissimi i commenti sotto al post di Serena Williams, da parte di utenti che si sono riconosciuti nelle sue parole: “Stai benissimo. Coraggiosa e a voce alta, come sempre”, scrive un utente. “Sei incredibile e bellissima”, scrive un altro. “Bellissima mamma, donna forte, sempre e per sempre la migliore di tutti i tempi”, commenta un’altra ancora.

Oltre alla piccola Adira, Serena Williams è anche mamma di Olympia dal 2017. Entrambe le bambine sono figlie di Alexis Ohanian, con il quale l’ex campionessa è convolata a nozze nel 2017. La sportiva aveva annunciato la gravidanza della sua secondogenita sui social, dopo l’invito al Met Gala 2023: “Ero contentissima quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Met Gala”, aveva scritto su Instagram, prima di presentarsi all’evento con il pancione.