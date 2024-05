Selvaggia Roma e il compagno, il calciatore Luca Teti, hanno annunciato da poco la gravidanza di lei; una grande gioia dopo il dolore per la perdita di Mia, nel settembre del 2022, la figlia che la coppia aspettava e che purtroppo è morta nel corso della gravidanza per le complicazioni dovute dal citomegalovirus.

L’influencer e il compagno hanno organizzato una festa per l’ormai tradizionale gender reveal, che ha rivelato, ancora una volta, una femminuccia, di cui Roma ha già svelato anche il nome: si chiamerà infatti Luce.

Vederti così felice è stata una delle emozioni più grandi della mia vita – è il commento del compagno sotto il post – ho sperato tanto che fosse un maschietto e questo lo sai bene, ma sai anche benissimo che per me e Leo la piccola LUCE sarà la Principessa di casa e non sarai più Tu. Ti Amo e non vedo l’ora di stringerla tra le braccia.

L’ex partecipante di Temptation Island e di Grande Fratello Vip ha vissuto un momento davvero buio, dopo la perdita della figlia, avvenuta al quinto mese di gravidanza; Selvaggia Roma non ha mai perso occasione per ricordare quel terribile periodo, spiegando anche come ha scoperto che la gravidanza si fosse interrotta.