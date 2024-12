In una recente intervista per Variety con Andrew Garfield, Ryan Reynolds ha parlato a fondo di una delle verità universali della genitorialità: il dolore di perdersi una delle tappe fondamentali dei propri figli.

“Mi sento morire dentro quando vedo le loro facce e fanno una cosa sportiva o qualcosa del genere e me la sono persa”, ha dichiarato l’attore di Deadpool, padre di James, Inez, Betty e Olin, avuti con la moglie Blake Lively.

Reynolds ha più volte affermato di voler essere un padre molto presente nella vita delle sue tre figlie e del suo ultimogenito, anche basandosi sulla propria esperienza personale di figlio: “Il mio rapporto con mio padre era molto complicato – ha raccontato a Variety – Provengo da una famiglia borghese, operaia, e mio padre apparteneva a quella generazione in cui il mito era Clint Eastwood. Emettere semplicemente dei grugniti era il suo modo di comunicare”.

Determinato a intraprendere una strada diversa, Reynolds ha spiegato di volersi concentrare sulla comunicazione onesta e aperta con i suoi figli, come ha detto a PEOPLE: “Adesso amo il fatto di avere l’ansia. Amo il fatto di aver sofferto di ansia, perché quando vedo i miei figli provare un po’ di quella, che probabilmente è genetica, so come affrontarla in un modo compassionevole. So che non posso semplicemente ‘aggiustarli’. E posso comunicare loro tutte queste cose e con loro. Quindi, sono sempre in un certo senso grato per [la mia ansia]”, ha detto.

Tempo fa, in un’intervista alla CBS Sunday Morning , Reynolds ha rivelato: “Ho sofferto di ansia per tutta la vita, davvero… Ricordo che ero in piedi dietro le quinte prima che si aprisse il sipario. E pensavo tra me e me: ‘Sto per morire. Sto letteralmente per morire qui'”.

L’attore ha anche aggiunto che gestire l’ansia lo aiuta a rimanere con i piedi per terra nel tentativo caotico di bilanciare una carriera impegnativa con la vita familiare. “Penso che come genitori, siamo molto più attrezzati a gestire i problemi dell’infanzia con i nostri figli ora rispetto a quando ero bambino. È completamente diverso ora. Le persone sono molto più consapevoli di sé”, ha spiegato in un’altra intervista. .

Una delle lezioni più potenti che Reynolds spera di trasmettere ai suoi figli è l’importanza della resilienza. “Cerco di far capire ai miei figli ‘non puoi essere bravo in qualcosa se non sei disposto a fare schifo'”.