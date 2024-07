Attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film, Deadpool & Wolverine, in uscita il 25 luglio, l’attore americano ha rivelato il nome dato al quarto figlio avuto con la moglie Blake Lively, a distanza di un anno dalla nascita.

Sulla propria vita privata la coppia è sempre stata molto discreta, visto che attualmente non si conosce ancora neppure la data di nascita precisa dell’ultimogenito: la notizia del parto, infatti, è stata data il 4 febbraio del 2023, ma non si sa esattamente quando il bambino sia nato.

In realtà, c’è mistero anche sul genere del bambino: come rivelato da Reynolds sul palco del David H. Koch Theater, in occasione della première newyorchese del suo ultimo lavoro, il piccolo si chiama Olin. Il divo lo ha infatti citato nel suo discorso di ringraziamento, durante il quale ha salutato “James, Inez, Betty, e Olin”. Un nome all’apparenza maschile, ma l’indizio non significa nulla, visto che anche la primogenita di casa Reynolds-Lively si chiama James, nome generalmente associato al genere maschile.

Più di una volta Ryan Reynolds ha anche scherzato sul fatto che la cantautrice Taylor Swift, grande amica di famiglia, potesse spoilerare il nome, visto che più di una volta ha inserito i nomi delle loro figlie nelle sue canzoni; un esempio lampante è la canzone Betty, ispirata proprio dalla terzogenita di casa; e alla domanda se Swift abbia dato qualche indizio sul nome di quest’ultimo bambino nel suo ultimo album The Tortured Poets Department, Reynolds ha scherzato: “Aspettiamo sempre che sia Taylor a dirci come si chiama il bambino, e io dico questo: stiamo ancora aspettando”.

“Da due a tre bambini è stato un salto enorme – ha confidato l’attore a ET Canada nell’aprile del 2023 – da tre a quattro molto meno”.