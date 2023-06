Ryan Gosling racconta il momento (bellissimo) in cui ha capito di volere figli con Eva Mandes

"Dopo aver incontrato Eva, ho capito che non volevo avere figli senza di lei", il racconto dell’attore canadese al magazine GQ in cui parla della relazione con l’attrice 49enne, conosciuta sul set di 'Come un tuono' e con cui ha avuto due bambine.

Ryan Gosling ha raccontato del momento in cui, per la prima volta, ha realizzato di volere dei figli con Eva Mendes, descrivendo alcuni dettagli della loro storia d’amore, sbocciata tra le scene del film Come un tuono, e l’esperienza da genitori, vissuta nel corso degli ultimi anni. La coppia non si è mai affidata alle cure di una tata e, proprio per questo, l’attore di La La Land, ha deciso di prendere parte a un solo progetto cinematografico all’anno, così da dedicare più tempo alla crescita di Esmeralda e Amada, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Reduce dalle ultime riprese di Barbie, la pellicola di Greta Gerwig disponibile nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, Ryan Gosling ha rilasciato una lunga intervista per il magazine GQ, condividendo con i lettori alcuni aspetti della relazione con l’attrice 49enne, conosciuta sul set del thriller di Derek Cianfrance del 2012, in cui hanno interpretato le parti dei due protagonisti principali, Luke e Romina: “Quando mi avevate chiesto di Eva e dei bambini, credo di aver detto: ‘Non ho pensato ai bambini fino a quando non mi ha detto che era incinta’, ma non è vero”.

Voglio dire, è vero che non pensavo ai bambini prima di conoscerla, ma dopo aver incontrato Eva, ho capito che non volevo avere figli senza di lei. In Come un tuono c’erano momenti in cui facevamo finta di essere una famiglia e io non volevo più che fosse una finzione.

La stella di Blade Runner 2049 ha proseguito il discorso soffermandosi sul modo in cui affronta le difficoltà della vita da padre grazie alla presenza fondamentale della compagna, descrivendola come un vero e proprio punto di riferimento: “Mi appoggio a Eva, lei sa cos’è importante, sempre. In qualche modo lo sa. Quindi se ho dei dubbi, chiedo a lei”.