Nuovo fiocco in casa Grint – Groome. Dopo Wednesday G., nata nel 2020, l’attore 36enne Rupert Grint e la compagna Georgia Groome sono diventati ancora genitori, ancora una volta di una bambina, chiamata, come si viene a sapere dal post pubblicato su Instagram da Grint, Goldie G..

Come già accaduto con la primogenita, anche in questo caso l’interprete di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter e la compagna hanno scelto di non rendere pubblico nessun dettaglio della gravidanza fino al momento della nascita.

News Adam Driver conferma di essere diventato papà da 8 mesi e parla delle ansie da genitore L’attore, già papà di un bambino di 6 anni, ha raccontato la sua esperienza con la seconda figlia, nata nei primi mesi del 2023.

“È così divertente. Sento di essere cambiato molto come persona – aveva detto l’attore in un’intervista del 2022 a Entertainment Weekly a proposito della paternità – È stato un cambiamento repentino nello stile di vita. Ho smesso immediatamente di fumare. Dormo molto meglio. Ero un tremendo insonne, ora invece dormo”.

“È fantastico – aveva aggiunto – Amo assolutamente essere padre. È semplicemente la cosa migliore. È incredibile come prenda completamente il sopravvento su tutto. È davvero tutto ciò che mi importa, ed è meraviglioso”.

Grint fa coppia dal 2011 con Georgia Groome, anch’essa attrice, classe 1992, che ha esordito al cinema nel 2006 nel film London to Brighton, per la regia di Paul Andrew Williams; l’ultimo impegno sul grande schermo, invece, è del 2017, con Double Date. Per Grint, invece, l’ultimo film girato è Bussano alla porta, del 2023.