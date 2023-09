L’attrice britannica, conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter, ha dato alla luce il suo primo figlio, Elio Ocean. Ecco il post su Instagram.

Bonnie Wright, 32 anni, è diventata mamma: l’attrice britannica, che ha interpretato la sorellina minore di casa Weasley, Ginny, nella saga di Harry Potter, ha annunciato a tutti i suoi fan la nascita del suo primogenito, Elio Ocean, tramite un post su Instagram.

“Dite ciao a Elio Ocean Wright Lococo, nato a casa giovedì 19 settembre”, esordisce l’attrice sotto alla foto del suo bambino. E c’è una coincidenza che i fan della saga non hanno potuto fare a meno di notare: la data di nascita del bambino sarebbe infatti la stessa del personaggio di Hermione Granger, il 19 settembre, appunto.

Anche Evanna Lynch, attrice che ha interpretato Luna Lovegood nella saga, ha fatto caso alla dolce coincidenza: “Awwww congratulazioni Bonnie e Andrew!!! Benvenuto sulla terra, Elio Ocean!!! P.s.: È il gemello di compleanno di Hermione, sono sicura che ve lo abbiano detto!!”, scrive nei commenti.

“Stiamo tutti bene e siamo felici. Andrew e io siamo innamorati del nostro sole”, prosegue l’attrice nel post. Il piccolo Elio Ocean è nato dal matrimonio tra Wright e Andrew Lococo: i due si erano conosciuti nel 2020, per poi sposarsi marzo 2022. La coppia aveva poi annunciato di aspettare il primo figlio ad aprile 2023, anche questa volta su Instagram.

Poi, l’attrice prosegue ringraziando chi le è stato vicino: “Sono così grata al nostro team, che ci ha tenuto le mani durante e ha reso il nostro viaggio così gioioso e ricco. La nascita è un’esperienza assurda! Le nostre ostetriche amorevoli e perfette, la nostra doula, il nostro medico”. L’attrice, infatti, ha partorito a casa, con l’aiuto di un team di sanitari.

Infine, l’attrice dedica un pensiero anche a suo marito, per averla supportata: “Per ultimo, grazie ad Andrew, la mia roccia durante il parto, letteralmente, perché mi sono aggrappata a te fortissimo e non hai mai vacillato. Elio ha il papà più tenero e amorevole. Ok, caption lunghissima dovuta agli ormoni finita!”.