Adam Driver è di nuovo papà: in una puntata del talk show americano Live with Kelly & Mark, l’attore di Ferrari, oggi 40 anni, ha confermato di essere diventato padre di una bambina, che ha oggi otto mesi.

“Beh, che bello! Deve essere stato un regalo di Babbo Natale”, ha commentato Kelly Ripa, la co-conduttrice. “Sì, sì. Ho un figlio di sei anni e ora anche lei, che ha otto mesi. Ti dimentichi di quanto i neonati siano tosti”, ha riso l’attore.

Alla domanda di Mark Consuelos sulle ore di sonno, Adam Driver ha confessato di non stare dormendo molto. “Però questa volta sto tenendo a mente che mi devo godere di più questo periodo. La prima volta è passato troppo velocemente, e non vedevo l’ora che il bambino crescesse e potesse dirmi cosa c’era che non andava. Ora con lei sono paziente. Sto cercando di godermela di più”, ha dichiarato.

Poi, l’attore ha di nuovo scherzato sostenendo che questa volta la gestione della piccola sia più facile perché “le piaccio di più” rispetto al primo figlio, che “non ha voluto avere a che fare con me per i primi tre anni”.

News Simone Di Pasquale presto papà, l’annuncio del ballerino Fiocco azzurro per il maestro di Ballando con le stelle, che diventerà presto genitore insieme alla compagna Maria Di Stolfo.

L’attore aveva annunciato l’imminente arrivo della sua seconda figlia, nata nei primi mesi del 2023, al Saturday Night Live: “L’anno scorso ho chiesto una bambina e l’ho avuta, il che è davvero stancante… Quindi quest’anno chiedo del sonnifero!”, aveva scherzato.

Adam Driver è sposato con sua moglie, l’attrice Joanne Tucker, dal 2013. I due si erano conosciuti alla Juilliard School di New York, una delle più importanti scuole di arti e spettacolo del mondo. La coppia ha anche lavorato insieme più volte, apparendo in un episodio di Girls e nel cortometraggio The Basement, oltre che nel film di Scott Z. Burns del 2019 The Report.