L'attrice diventerà nonna; la figlia Virginia Leoni è in attesa grazie alla PMA, dopo la diagnosi di menopausa precoce a 27 anni.

Rosanna Banfi sarà nonna; la figlia di Lino Banfi ha annunciato nel corso della trasmissione di Monica Setta, Storie di donne al bivio, che la secondogenita Virginia è in attesa di un bimbo, spiegando anche il difficile percorso affrontato per arrivare a questa gravidanza.

“Ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni – sono state le parole di Banfi – e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata”

Rosanna Banfi ha aggiunto che la figlia, oggi trentenne, sta vivendo questi primi mesi di gravidanza in assoluto riposo, e ha anche detto di non aver comprato nulla “per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”.

Era stata proprio Virginia Leoni, avuta da Rosanna Banfi con il marito Fabio Leoni, a raccontare al Corriere Roma della diagnosi di menopausa precoce, lo scorso dicembre: “Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva. Era ottobre del 2020 ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi”.

La menopausa si definisce precoce quando interessa donne al di sotto dei 40 anni di età, e si verifica nell’1% della popolazione; è diversa dalla menopausa prematura che, pur presentandosi anzitempo, interessa le donne che hanno meno di 45 anni ed è comunque leggermente più diffusa, con un’incidenza del 10%.