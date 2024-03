Veronica Ferraro e Davide Simonetta proveranno ad avere un figlio con la procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è l’influencer stessa, la quale, in un lungo post Instagram, ha condiviso con i follower questa decisione.

“Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”, ha esordito Veronica Ferraro, oggi 36 anni. “Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé”. Poi, l’influencer ha aggiunto alcune considerazioni circa il congelamento degli ovuli, pratica oggi sempre più diffusa ma che non era stata presa da lei in considerazione in precedenza:

Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta.

“Ebbene sì, molte di voi lo avevano già capito: da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet”, ha continuato.

Non sono solita condividere cose così private ma spero davvero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia. Io e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità. Tutte le mie good vibes a voi, e mandatele anche a me.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta, insieme da due anni, avevano annunciato a luglio 2023 il loro matrimonio imminente: “I said yes”, aveva scritto l’influencer in un post Instagram. “Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci (…) E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici. Per sempre così”.