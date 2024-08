Ormai quasi giunta al termine della gravidanza, che le porterà una femmina, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sta trascorrendo le ultime settimane prima del parto divertendosi sui social. Nell’ultimo post l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, reality dove ha conosciuto il compagno Andrea Zenga, ha pubblicato un video spiritoso in cui risponde ironicamente a una serie delle peggiori domande che si sentono generalmente rivolgere le donne incinte, da “Ma quanti kg hai preso?” fino a “Sei sicura sia femmina? Hai la pancia da maschio”.

E rivela anche qual è stata la peggiore domanda, per lei, che le è stata rivolta.

All’alba del nono mese rispondo alle affermazioni e domande che si ricevono molto spesso quando si è in gravidanza. La peggiore per me? ‘Ma è capitato/a o è stato voluto/a’!

Nei commenti le utenti si sono sbizzarrite, elencando le cose peggiori che si sono sentite dire a loro volta durante i nove mesi di gravidanza: “Non c’è frase domanda peggiore di questa… Sono mamma di una bimba di 20 mesi e un bimbo di 8 mesi… All’annuncio della seconda gravidanza tutti credevano fosse capitato e questa domanda me la sono sentita fare tante volte e ancora adesso qualcuno chiede” scrive una ragazza; “Non ti lamentare dei dolori che ci sono passate tutte…. Ma a questa età? Come mai così tardi? Dovevi ricordarti prima… (36 anni endometriosi 4 stadio) ma allora fai subito il secondo, però se ti devi lamentare sempre lascia perdere meglio figlio unico non fa per te partorire… Ho aspettato l’alba dell’ottavo mese per comunicarlo e già ho le palle piene dei commenti non richiesti”; e ancora “Se ti raccontassi cosa ho dovuto subire… Frasi, atteggiamenti… Tipo ‘non mangiare troppo che poi una volta che partorisci ti rimane tutto addosso!'”.

Insomma, sembra proprio che le domande inopportune, per le donne incinte, non manchino mai.

Qualche giorno fa, invece, Cannavò aveva condiviso un bellissimo post assieme alla mamma, futura nonna: “Amore infinito. Siamo qui, davanti al mare, mentre aspettiamo con ansia l’arrivo della mia piccola principessa. Penso alla tua dolcezza, alla tua forza, alla tua infinita capacità di amare. Sei la mia roccia, il mio punto di riferimento, la mia guida in questo viaggio verso la maternità. Grazie per avermi insegnato il vero significato dell’amore incondizionato, per essere sempre stata al mio fianco, per avermi dato tutto quello di cui avevo bisogno per diventare la mamma che voglio essere. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. E so che quando la mia piccola arriverà, saremo ancora più unite, ancora più forti, ancora più vicine”.