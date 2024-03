Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga saranno presto genitori: nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato su Instagram dei nuovi scatti del suo pancione, accompagnati da alcune dolci parole.

“Sei settimane di dolce attesa e uno dei primi scatti che cattura questo momento magico!”, ha scritto Cannavò a corredo delle foto. “Ho passato il weekend nelle Marche, circondata dall’amore del mio ragazzo. La pancia a poco a poco cresce e con essa l’emozione di incontrare il nostro piccolo/a tesoro”. Zenga ha poi rincondiviso il dolce post della compagna nelle sue storie, scrivendo “Tu” con un cuore rosso.

I due avevano annunciato la gravidanza a inizio marzo 2024, con un video pubblicato su Instagram nel quale apparivano con un finto giornale che annunciava: “Baby Zengavò in arrivo”.

“Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande”, avevano scritto a corredo del post. “Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”.

News Álvaro Soler e Melanie Kroll presto genitori: in arrivo il primo figlio I due, sposati dal 2023 e insieme dall'anno precedente, lo hanno annunciato con un divertente video Instagram: “Baby no. 1 coming soon”.

I due si erano conosciuti nel 2021 all’interno del Grande Fratello Vip: precedentemente Andrea Zenga, classe 1993, aveva anche partecipato alla versione ‘vip’ del reality Temptation Island con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Rosalinda Cannavò, nata nel 1992 e nota anche con lo pseudonimo di Adua del Vesco, è invece conosciuta per aver recitato in serie TV come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna, oltre che nel film Loro di Paolo Sorrentino. L’attrice ha inoltre partecipato a diverse edizioni del Tale e Quale Show.