Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island, e tra i protagonisti che più di tutti hanno fatto parlare di sé. Usciti dal programma da separati, i due sono ritornati insieme poco dopo e lui le ha anche chiesto di sposarlo. Stanno insieme praticamente da sempre, da quanto Chieffo aveva 12 anni e Ferrara 16. Il loro amore, da quello che hanno sempre raccontato, ne ha passate molte, e tra le ultime notizie che li riguardano c’è la rivelazione di una gravidanza quando lei aveva 15 anni.

Gabriela Chieffo ha svelato ai suoi follower di essere rimasta incinta da giovanissima: “Non ve ne ho mai parlato ma nel 2019 ho avuto una gravidanza, dormivo 24 ore al giorno”, ha confessato tra le storie Instagram rispondendo alle domande che gli utenti le avevano posto nel box. L’influencer, ora 19enne, non ha aggiunto altri dettagli ma ha promesso di raccontare meglio quanto successo, spiegando però di non aver abortito, lasciando i fan con l’ipotesi di una interruzione spontanea della gravidanza.

Finita l’avventura a Temptation Island, Chieffo e Ferrara erano tornati insieme: la proposta di nozze era arrivata a Uomini e Donne, per poi andare come ospiti a Verissimo e raccontare tutte le fasi della loro storia d’amore e il riavvicinamento dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia. Da Silvia Toffanin, la 19enne aveva anche svelato di aver perso 45 chilogrammi in passato, dopo aver scoperto del tradimento del suo fidanzato: “Nel mese di gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili. I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto”.