La coppia, conosciutasi all'interno del Grande Fratello, ha dato il benvenuto alla piccola Camilla, e ora vive i primi giorni in tre.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori due giorni fa della piccola Camilla, come annunciato da un reel condiviso su entrambi i profili social.

Benvenuta al mondo Camilla – si legge nella caption scritta dal neo papà, Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga e di Roberta Termali – spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili.

Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto.

P.s: 3,8kg di pura dolcezza già alla nascita

Tanti, ovviamente, i messaggi di congratulazioni arrivati alla coppia per la nascita della loro primogenita, fra cui l’attore Davide Silvestri, Francesco Oppini, Eva Grimaldi, Mirko Gancitano, marito di un’altra neo mamma, Guenda Goria.

News La risposta di Rosalinda Cannavò alle domande peggiori fatte in gravidanza L'attrice, allo scadere della gravidanza, ha pubblicato un video in cui risponde ironicamente alle peggiori domande fatte alle donne incinte.

Nei primi giorni da neo genitori, Zenga e Cannavò, il cui nome d’arte è Adua Del Vesco, hanno condiviso sulle storie Instagram dei momenti molto spiritosi, come quello in cui l’attrice mangia “finalmente” un panino con il salame dopo nove mesi di divieto, o quello in cui Roberta Termali aspetta fuori dall’ospedale con Chinu, il “primo figlio” di Rosalinda Cannavò, il suo carlino nero, a cui è stato anche fatto annusare un body della neonata, nell’attesa di fargliela conoscere.

Andrea Zenga, che ha conosciuto la compagna all’interno della casa del Grande Fratello, ha anche pubblicato una storia in cui le fa una dedica molto dolce.