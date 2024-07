Guenda Goria e Mirko Gancitano sono diventati genitori. Come testimoniato da un reel condiviso su Instagram dalla coppia, nella giornata di ieri la pianista e il conduttore hanno dato il benvenuto a Noah, il loro primo figlio.

Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte.

Si legge nella caption del post.

Tanti i commenti di congratulazioni sotto il post, dagli ex coinquilini di Goria nella casa del Grande Fratello, Alex Belli, Delia Duran e Carlotta Dell’Isola (anche lei in dolce attesa), fino ad Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino e Jo Squillo.

Guenda Goria ha voluto in ospedale, il San Raffaele di Milano, anche i suoceri e i genitori, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che, benché separati da anni, hanno conservato un ottimo rapporto e hanno voluto seguire passo passo gli ultimi momenti della gravidanza. Proprio Ruta ha condiviso il video postato su Instagram anche nelle storie, scrivendo “la nostra gioia più grande”; per entrambi si tratta del primo nipote.

Nel passato Guenda Goria non ha mai nascosto le problematiche affrontate per tentare di restare incinta, raccontando anche come la maternità rientrasse tra i suoi sogni più grandi. Goria, come da lei stessa spiegato, soffre di endometriosi, una condizione che spesso rende difficoltoso il concepimento, e nel tempo, in seguito a una gravidanza extrauterina che ne aveva messo a repentaglio anche la vita, le è stata anche asportata una tuba.

Il 16 maggio scorso la pianista e il compagno, Mirko Gancitano, sono convolati a nozze nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo, quando lei era già in gravidanza. La proposta di matrimonio era arrivata in diretta tv, nel salotto di Caterina Balivo.