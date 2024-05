Sempre più celebrity si stanno aprendo sulla loro lotta contro l’infertilità e sui trattamenti per riuscire a trovare quella gravidanza che cercano; tempo fa era stata la volta dell’influencer Veronica Ferraro, mentre oggi è Carlotta Dell’Isola, ex partecipante di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, a raccontare sui social del tortuoso percorso prima di riuscire a restare incinta del primo figlio, atteso con il marito Nello Sorrentino.

Non credo esista un modo corretto o ci siano dei tempi prestabiliti per parlare di una determinata situazione – scrive l’influencer – Semplicemente arriva il giorno in cui pensi che sia necessario. Non a me, ma a chi come me, come noi, ci si è ritrovata dentro. […] Con Nello ci siamo fidanzati nel 2014, e sposati nel 2022, abbiamo sempre voluto fare le cose come credevamo fosse più giusto farle: fidanzamento, matrimonio e poi i figli… Ma se c’è una cosa che proprio non si può programmare (e ahimè, noi stupidamente lo avevamo fatto) è un figlio. Un figlio non arriva quando si vuole, o perlomeno, è più raro di quanto si possa pensare. Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: ‘Difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale’. Allora inizi con analisi, visite, punture… Diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio.

E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione. Non ti senti capita, compresa da nessuno e finisci per chiuderti in te stessa. Più di quanto non lo facessi già prima.

Grazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino ma, soprattutto, ha saputo fare un passo indietro quando io ne facevo cento avanti, trasformandosi in una vera e propria impalcatura quando il mio mondo si stava sgretolando.

E, così, sono passati due anni. Due anni fatti di: ‘Perché non fai un figlio?’, ‘Carly, lo sai che sono incinta??’, ‘Sai chi diventerà mamma?’…

Ma noi e, sottolineo NOI, non abbiamo MAI perso la speranza. Così, a novembre, abbiamo deciso di congelare gli ovuli per poi scoprire che il mio endometrio era pieno di polipi, e, puff… Di nuovo amenorrea, punture, farmaci, pianti.

Ma una cosa che, nessuno ti dice mai è che i miracoli delle volte accadono – prosegue Dell’Isola nei commenti – ma soprattutto ESISTONO e quando eravamo lì lì per procedere con il transfer (pensate che avremmo dovuto farlo i primi di marzo qualora non ci fossero stati ulteriori intoppi) ho scoperto di essere INCINTISSIMA.

Sì, proprio io. Il giorno prima del mio compleanno. La paura inizialmente era talmente tanta che non lo avevo detto neanche a Nello, ma poi, ho stretto i denti e abbiamo aspettato insieme gli esiti di quelle analisi che sembrava non arrivassero più.

Esito: FINALMENTE in 3, finalmente NOI TRE.