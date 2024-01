Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono diventati genitori. A darne notizia è la famiglia dell’attrice, che ad Adkronos ha comunicato: “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”.

Il piccolo, venuto alla luce mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 22:39, dopo oltre 14 ore di travaglio, si chiama Axel Lupo e pesa 3,1 kg. Sul suo nome l’attrice aveva detto a Verissimo: “Non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”.

Ed è proprio al programma di Silvia Toffanin che Romina Carrisi aveva comunicato di essere incinta, spiegando di aver tenuto riservata la gravidanza il più possibile: “Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto”, aveva detto all’epoca.

News Romina Carrisi e la foto con il pancione all’ottavo mese La figlia di Al Bano e Romina Power ha condiviso su Instagram uno scatto delle ultime settimane di gravidanza.

Parlando poi del compagno Stefano Rastelli, conosciuto dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, Carrisi aveva aggiunto: “Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande. All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato dall’altro lato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire tutto”.