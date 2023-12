Romina Carrisi diventerà presto mamma: per celebrare la nascita del suo primo figlio, che avverrà all’inizio del 2024, la figlia di Al Bano e Romina Power ha scritto un dolce post a lui dedicato:

“T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre”, ha esordito Romina Carrisi nel post. A corredo delle sue parole, una dolce foto mentre stringe il pancione.

“T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti”, ha poi concluso.

In una recente intervista al settimanale Confidenze, Romina Carrisi ha parlato della sua gravidanza, raccontando come inizialmente avesse voluto tenerla segreta, rifugiandosi anche in campagna. “Non ero pronta a condividere la notizia della gravidanza”, ha ripetuto, come aveva già svelato durante un’intervista a Verissimo.

Poi, ha parlato del nome che darà al bambino, che, ha svelato, “non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”.

E, parlando del rapporto con il suo corpo, ha detto: “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito lo scopo del mio corpo e mi piace vedere crescere la mia pancia”.