La figlia di Romina Power e Albano Carrisi sta per diventare mamma: ecco il video con la futura nonna su Instagram e cosa ha detto.

Romina Power diventerà nonna per la quarta volta: la nascita del figlio di Romina Carrisi, la quartogenita della cantante e di Al Bano, è infatti attesa per metà gennaio. Per l’occasione, Carrisi ha condiviso un dolce post Instagram nel quale mostra ai follower una sua visita di controllo, svolta alla presenza della futura nonna.

“Quando la mamma ha incontrato il piccolo”, ha scritto Romina Carrisi a corredo del video. “Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”, ha concluso, ringraziando la ginecologa. Nel video, mamma e figlia guardano emozionate lo schermo mentre su di esso si materializza il volto del bambino.

“Che bello vedere il mio nipotino in diretta”, commenta emozionata la futura nonna. E sono moltissimi i commenti di approvazione dei follower, che scrivono emozionati: “Chissà se avrà il tuo bellissimo sorriso”, “Lo sto vedendo in loop da 15 minuti e sto piangendo da 15 minuti”.

News Romina Carrisi Power presto mamma, la rivelazione in tv La figlia di Al Bano e Romina Power ha raccontato di essere in attesa di un maschio, figlio del suo compagno Stefano Rastelli.

Romina Carrisi aveva parlato della gravidanza in un’intervista a Verissimo poche settimane fa: “Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto. Il 14 gennaio dovrebbe nascere”, aveva raccontato la donna, legata al regista Stefano Rastelli, futuro papà del bambino.

E, su di lui, aveva raccontato: “Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande”.