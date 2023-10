Romina Carrisi Power sarà presto mamma: la figlia di Al Bano e Romina Power ha raccontato di stare aspettando un maschietto durante la sua ospitata a Verissimo, lunedì 9 ottobre 2023.

“Sono incinta di cinque mesi e mezzo – ha raccontato a Silvia Toffanin – Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto. Dovrebbe nascere il 14 gennaio”.

Poi, Carrisi ha raccontato come lo ha scoperto, mentre si trovava in Croazia con la sorella Cristel per girare 4 volte 20, evento organizzato per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. Che sarà nonno per la quarta volta.

“Io avevo sempre sonno, ero sempre stanca. Poi mi sono accorta che avevo un ritardo. Ho fatto il test”. Infine, dice di aver chiamato il compagno Stefano Rastelli, padre del bambino, con il quale ha una relazione da un anno e mezzo: “Stefano era in Bangladesh per lavoro. L’ho chiamato ed è esploso in una risata di gioia”, dice.

Rastelli, regista di 53 anni che Carrisi ha conosciuto sul set di Oggi è un altro giorno, è già genitore di Emma e Lola, mentre per la donna si tratta del primo figlio.

Lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande. All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato dall’altro lato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire tutto.

Poi, ha raccontato della sua interruzione volontaria di gravidanza: “(…) mi è capitato di abortire. Non volevo essere una madre single con un bambino che sarebbe cresciuto con il dubbio del padre e quindi mi sono trovata costretta ad abortire perché volevo trovare l’uomo giusto per avere un figlio”, ha spiegato.