Miriam Leone è incinta: le sue parole sul "diritto di scelta se diventare madri o no"

“Bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono un figlio, altre che non possono averlo. Tutte libere“. Così diceva Miriam Leone nel 2017 in un’intervista al settimanale Grazia. E lo pensa anche adesso che è in dolce attesa.

L’annuncio lo dà Vanity Fair, pubblicando un’intervista in cui l’attrice si confida parlando di maternità e di carriera. E di come siano cambiate le sue idee in merito all’avere figli, che l’attrice aveva dichiarato non essere nel suo orizzonte appena qualche anno fa.

Quando le viene chiesto cosa le abbia fatto cambiare opinione, risponde così: “Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche”.

Poi, racconta come lo ha scoperto. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Si passa poi a parlare del lavoro: “Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro” dice, spiegando come per lei fosse di fondamentale importanza realizzarsi come persona e come professionista prima di mettere al mondo un’altra vita.

“Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato” prosegue Miriam Leone, che anche questa volta difende il diritto all’autodeterminazione femminile:

La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato.

Nel 2021 Miriam Leone si è sposata con Paolo Carullo, musicista e imprenditore, in una cerimonia a Scicli, in Sicilia.