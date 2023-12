Romina Carrisi diventerà mamma tra poco. Incinta di otto mesi, la figlia di Al Bano e Romina Power ha condiviso su Instagram uno scatto del suo pancione. “34 weeks”, ovvero 34 settimane, ha scritto la futura mamma, 36 anni, nelle storie.

Manca sempre meno quindi alla nascita del suo primogenito, avuto dal compagno Stefano Rastelli. Ma, nonostante Carrisi condivida spesso dettagli sulla sua gravidanza in tv e sui social, non ha ancora svelato il nome del nascituro.

Ospite a Verissimo, Carrisi aveva infatti dichiarato di voler tenere segreta questa informazione: “Non ho ancora la valigia pronta… Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma, abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo”, ha detto a Silvia Toffanin.

E ha poi specificato: “Non si chiamerà Al Bano. Sarà un nome antico. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”.

Romina Carrisi, insomma, non vede l’ora di conoscere il suo bambino. Poche settimane fa, la giovane aveva dedicato un dolce post al nascituro, scrivendo su Instagram: “T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti”.