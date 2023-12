Durante una puntata di “La volta buona”, la showgirl calabrese ha rivelato di aspettare un maschietto: ecco come si chiamerà.

Ospite a La volta buona, Roberta Morise ha svelato il sesso e il nome del suo bebè, che aspetta insieme al compagno Enrico Bartolini.

“Se sarà femmina la chiamerò Mimì, se è maschio Gianmaria”, ha esordito la showgirl, prima che il tubo in mano alla conduttrice Caterina Balivo iniziasse a sparare stelle azzurre, in un vero e proprio gender reveal in diretta: sarà quindi un maschietto il figlio della conduttrice calabrese, 37 anni, e dello chef stellato, 44.

È maschio e si chiamerà Gianmaria… Tanti Tanti auguri alla nostra cara amica @robertamorise1 🫶🏻 #LaVoltaBuona pic.twitter.com/uuM7iWO1ns — La Volta Buona (@voltabuonarai) December 13, 2023

Per Roberta Morise si tratta quindi del primo figlio, mentre Bartolini ne ha già tre: Tommaso, 16 anni, Giovanni, di 10, e Vittoria, avuti dall’ex moglie. Era stato Dagospia a comunicare per primo la lieta notizia, riportando anche i due dovrebbero convolare a nozze ad agosto 2024.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico” aveva detto lui durante un’intervista a Cook.

“Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia”, aveva poi concluso l’uomo.

“È bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione – aveva invece detto Roberta Morise in un’altra puntata di La volta buona –. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta”.