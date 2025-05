La popstar è arrivata all'evento in un total black che ha lasciato vedere il pancione; per lei e il compagno si tratta del terzo figlio.

Sorpresa sul red carpet del Met Gala, l’evento che ogni anni raccoglie fondi per il Costume Institute del MET, dove Rihanna, arrivata al Metropolitan Museum of Art di New York quasi un’ora dopo la fine ufficiale dell’evento, ha sfoggiato il pancione, annunciando così di essere in attesa del terzo figlio con il compagno A$AP Rocky (arrivato, a differenza sua, diverse ore prima all’evento perché tra i co-chair della serata).

Come ogni anno, il Met Gala è stato caratterizzato da un tema, legato all’apertura della mostra primaverile Superfine: Tailoring Black Style, ispirata al libro Slaves to Fashion di Monica L. Miller, che esplora l’evoluzione dello stile nero dal XVIII secolo a oggi; e Rihanna, senza disattendere le aspettative, si è presentata con un total black Marc Jacobs con bolero, gonna gessata e cappello.

La popstar di Barbados e il compagno, che fanno coppia dal 2019, hanno già due figli, RZA, di quasi tre anni, e Riot Rose, nato nel 2023; anche nel suo caso l’annuncio di gravidanza era stato eclatante, visto che la cantante aveva mostrato il pancione sul palco del Super Bowl.

“Mio figlio maggiore RZA ha fatto fatica all’inizio ad accogliere suo fratello minore Riot ma ora lo ama – ha detto Rihanna in una serie di interviste passate – Se il piccolo piange lui va a tenergli la mano, lo fa soffrire sentirlo piangere e appena si sveglia la mattina è il suo primo pensiero. Sono fiera di lui. È bellissimo avere una casa piena di maschi, pensavo di essere tagliata per essere la mamma di una bambina e invece”.

In altre dichiarazione, Ri-Ri ha aggiunto “Se c’è qualcosa che non so fare? A quanto pare avere delle figlie femmine. Anche la prossima volta, c’è il 75% di probabilità che sarà un maschio. Ma non si sa mai, teniamo le dita incrociate”.