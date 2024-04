Una content creator, conosciuta su TikTok come @rachonlife, ha fatto discutere gli utenti con le sue idee per la festa del primo compleanno della figlia. In un video postato sul social, e intitolato “Cose insolite che faccio alla festa di primo compleanno di mia figlia”, la donna ha illustrato infatti tutte le strane regole del party.

“La festa dura un’ora e mezza, sull’invito ho scritto dalle 9:30 alle 11:00 del mattino, poi dovete andarvene, mia figlia deve fare il pisolino”, ha detto la donna nel video. “Non voglio che sacrifichiate tutta la giornata per una cosa che mia figlia nemmeno si ricorderà”. Poi, Rachel ha sottolineato come non ci sia alcun pranzo, solo spuntini, e “un’atmosfera anni ’90” con giochi per bambini, piscina di palline e un trampolino.

Ma a far discutere più di tutto è stata la scelta di non chiedere regali per la bambina, ma di suggerire agli invitati di contribuire con 5 dollari per la ristrutturazione del giardino. “Ho scritto specificatamente sugli inviti: ‘Non portate regali. Se proprio volete portare qualcosa, considerate cinque dollari perché stiamo cercando di rifare il giardino sul retro. Il nostro giardino è a pezzi’”.

Un’idea che ha scatenato una serie di commenti negativi da parte di alcuni utenti di TikTok, che l’hanno definita una “raccolta fondi per il giardino” e “una cosa orribile”.

Altri utenti, invece, hanno apprezzato l’originalità della festa. In particolare, l’idea dell’orario insolito è stata giudicata come geniale da molti, che l’hanno trovata effettivamente più adatta ai ritmi dei bambini piccoli. “Oooh, l’inizio alle 9 del mattino è davvero intelligente! Devo rubarlo per il compleanno del mio bambino”, scrive uno di loro. “”Onestamente l’orario è da 10/10”, commenta un altro. “Non sopporto che le feste siano proprio all’ora del pisolino”.