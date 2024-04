Una giovane futura mamma ha condiviso su TikTok un video nel quale “sgonfia” il suo pancione. Angela, della quale non si conosce il cognome, si è ripresa mentre preme sul suo ombelico alla quarantesima settimana di gravidanza: in quel momento, vediamo il pancione che inizia a ritrarsi lentamente. Ovviamente non si tratta di un trucco, ma di una semplice contrazione dei muscoli. Una pratica che, però, ha preoccupato molti utenti, i quali hanno iniziato a chiedersi se sia salutare per il bambino ritirare la pancia in quel modo.

A dare il suo parere è la dottoressa Christine Greves, ginecologa ostetrica presso l’Orlando Health Winnie Palmer Hospital for Women and Babies, la quale ha spiegato a Today i possibili rischi di questo trend TikTok. “Non c’è niente a riguardo nella letteratura medica, non ci sono studi che dicano che sia una pratica sicura, e non vedo alcun beneficio nel contrarre l’addome”, ha detto la dottoressa al giornale.

Secondo quanto riportato da Today, il trend del “gioco sgonfia pancione” sarebbe apparso nel 2020, quando una donna di nome Megan Call aveva condiviso un video simile. “Volevo provare anche io, ho dei muscoli della pancia molto forti quindi è stato facile”, ha commentato quindi Angela, oggi mamma del piccolo Finley, al giornale. “Alcune persone si sono preoccupate per il fatto che potessi fare del male a mio figlio. Ho ricevuto un sacco di commenti che mi dicevano: ‘È sicuro fare questa cosa?’”.

In realtà, un simile esercizio esiste, ma va eseguito nel modo corretto: la tecnica, chiamata belly bump e creata dalla fitness coach Brooke Cates, ha iniziato a circolare nel 2017, e prevede l’espansione e la contrazione dei muscoli addominali attraverso la respirazione diaframmatica. Secondo quanto spiegato dalla creatrice, questo tipo di esercizio dovrebbe prevenire la diastasi addominale e possibili problemi al pavimento pelvico, ma se fatto in modo scorretto potrebbe addirittura portare a ulteriori problematiche.

E Angela, a quanto pare, “sta eseguendo il movimento in modo scorretto”, secondo le parole della stessa Cates a Today. “Se guardi attentamente, noterai che mentre la pancia si restringe, le spalle si sollevano. Questo ci dice che sta inspirando e tirando dentro la pancia, invece di espirare e coinvolgere correttamente il pavimento pelvico e i muscoli dell’addome profondo”, ha detto Cates. Secondo la creatrice, però, “(…) anche se fatto in modo scorretto, non c’è alcun danno al bambino e qualsiasi aumento del rischio di lesioni sarebbe diretto all’addome e al pavimento pelvico della madre”.