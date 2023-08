Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil svelano il sesso del loro secondo bebè

L'imprenditore, ex fidanzato e socio di Chiara Ferragni, e la modella francese, sono già genitori di Roméo, venuto alla luce nel novembre del 2021.

Giovedì 10 agosto 2023 Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram di essere in procinto di allargare la famiglia, a distanza di due anni dall’arrivo del loro primogenito, Roméo, nato nel 2021. La notizia sembrava essere nell’aria, anche se la coppia ha preferito attendere per avere la certezza che la gravidanza procedesse per il meglio.

La modella francese, infatti, in passato aveva rivelato di soffrire di endometriosi, problema davvero diffuso e di cui aveva voluto parlare apertamente sperando di essere di aiuto alle altre donne, anche se per questo si era convinta potesse essere difficile riuscire a rimanere incinta. Secondo quanto ha lei stessa affermato, lei è ora all’undicesima settimana di gestazione.

“Vivo con la paura costante di perdere il mio bambino, ogni volta che ho un po’ di dolore allo stomaco mi immagino il peggio. Non è facile da un punto di vista mentale, sono molto stressata” – aveva raccontato la futura mamma in un video su TikTok, sottolineando quanto questo non sia un momento così semplice nonostante sia felice all’idea di avere un secondo figlio.

Fino ad ora entrambi non erano però a conoscenza di quale fosse il sesso del nascituro, aspetto che suscita sempre grande curiosità in due futuri genitori. Ora sono stati proprio Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil pubblicando nelle loro Instagram Stories il video dell’ecografia effettuata dal ginecologo, in modo tale da avere anche una percezione di quale fosse la loro reazione al momento della scoperta.

“Sta arrivando una bimba“, ha scritto lei, pubblicando il video dell’ecografia. “Non vediamo l’ora“, ha invece scritto Pozzoli nelle sue Storie.

Almeno per ora resta top secret quale possa essere il nome che potrà avere la bimba, ma certamente le settimane per prendere una decisione definitiva non mancano di certo.