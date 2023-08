Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil saranno genitori bis: l'annuncio

I due, che si sono sposati nel 2018 a Malibù, sono già genitori di Romeo, nato nel 2021. Almeno per ora non si sa se siano in attesa di un maschio o di una femmina.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil stanno per allargare la loro famiglia. L’imprenditore e la compagna di origine francese hanno infatti annunciato la seconda gravidanza della modella, pur senza precisare se siano già a conoscenza del sesso del nascituro.

I due sono già genitori di Romeo, nato nel 2021. Davvero dolcissimo il video pubblicato dai due sui rispettivi profili social per rendere nota ai loro follower la novità in arrivo nelle loro vite, dove è presente anche il primogenito. Qui è possibile ascoltare la canzone in sottofondo To build a home, per poi vedere le forme lievemente arrotondate della futura mamma. Almeno per ora non è stato precisato nemmeno quando possa essere prevista la nascita.

“È stato difficile mantenere il segreto“, ha scritto lei, consapevole di come ora non sia più difficile nascondere cosa sta accadendo nelle loro vite. In una Instagram Story successiva, la francese ha precisato di non essere stata sempre bene nel corso del primo trimestre di gestazione, proprio per questo ha preferito attendere la conclusione per parlarne apertamente, ben sapendo come quello sia in genere il periodo più delicato per ogni donna.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil si sono sposati a Malibù nel 2018, anno in cui si sono interrotti bruscamente i rapporti di lui con la sua celebre ex, Chiara Ferragni, che era anche sua socia in affari. Era stata la stessa influencer a parlarne nel suo documentario Chiara Ferragni Unposted, pur senza entrare troppo nel dettaglio.

Sulla base di quanto era trapelato successivamente, sembra che Pozzoli abbia tentato di vendere il 45% delle azioni della sua società, la The Blonde Salad Crew, proprio mentre lei stava per partorire il primo figlio Leone. Avere agito di nascosto sarebbe stato per lei gravissimo e motivo per chiudere definitivamente ogni legame, anche di tipo professionale.

In passato Caunesil aveva confessato sui social di soffrire di endometriosi, sperando che la sua esperienza potesse essere utile a ha il suo stesso problema. Proprio per questo lei temeva di non riuscire a rimanere incinta, fortunatamente è stata smentita nei fatti.