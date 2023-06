Terzo royal baby in arrivo per l'amatissima regina Jetsun Pema e il re Jigme del Bhutan

"Sua maestà aspetta il terzo figlio, in arrivo all’inizio dell’autunno", l’annuncio su Instagram pubblicato dalla coppia reale in cui si dà notizia dell'inizio della nuova gravidanza della regina.

La regina Jetsun Pema e il re Jigme del Bhutan hanno annunciato su Instagram l’arrivo del terzo royal baby, di cui non sono ancora stati svelati né il sesso né il nome: “Le loro maestà il druk gyalpo e gyaltsuen sono felici di condividere la notizia che sua maestà aspetta il loro terzo figlio, (la nascita) è prevista per l’inizio dell’autunno”, si legge nella didascalia del post pubblicato il 14 giugno 2023.

La coppia reale, come spiegato dal magazine Marie Claire, viene chiamata druk gyalpo, re drago, e gyaltsuen, regina drago, proprio perché il Bhutan, situato nell’Himalaya orientale, è considerato la terra dei draghi.

Jetsun Pema, all’inizio di giugno 2023, era volata in Giordania insieme al marito e i due figli per partecipare alle nozze del principe ereditario Hussein e di Rajwa Al Saif. Per l’occasione, come riportato da diverse testate giornalistiche, la futura mamma ha indossato un abito che lasciava intravedere le forme del pancione, risvegliando la curiosità dei più attenti che, già da qualche settimana, sospettavano l’inizio di una nuova gravidanza.

News È nato Ernest George Ronnie Brooksbank, secondo figlio di Eugenie di York. Le ragioni del nome "Ha preso il nome dal suo bis bis bis nonno George, suo nonno George e mio nonno Ronald", ha spiegato la principessa sui social, condividendo con i...

La regina si è sposata con Jigme Khesar Namgyel Wangchuk nel 2011 e, cinque anni dopo, ha dato alla luce il primogenito della coppia, il principe Gyalsey Jigme Namgyel, il primo erede della famiglia reale. Nel 2020, sempre su Instagram, i consorti hanno annunciato la nascita del secondo figlio, Jigme Ugyen Wangchuck, condividendo uno splendido scatto sul profilo ufficiale della neomamma.

Jetsun Pema, inoltre, è conosciuta per essere la regina più giovane al mondo e, negli ultimi mesi, nonostante la grande riservatezza che caratterizza il rapporto condiviso con il marito, la coppia reale ha preso parte a diversi eventi pubblici, tra cui l’incoronazione di re Carlo di maggio 2023.