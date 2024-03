Emily Vondrachek, una content creator conosciuta su TikTok come @thevondyfam, ha pubblicato una canzone rap nella quale spiega il funzionamento delle mestruazioni. “Per tutte le mie compagne di ciclo”, recita la descrizione del video, il quale in poco tempo ha raggiunto 78mila like e migliaia di commenti.

“Il mio ciclo è arrivato, sì, è pronto a pulire casa. Spazza via il mio endometrio, ora deve andarsene, ciao”, inizia la canzone rap di Vondrachek. “Sai, è puntuale, sfratta le mie vecchie uova, è molto utile. Mi sento follicolare, il flusso è curricolare, dritto al punto, non perpendicolare”, continua, in quella che è una vera e propria hit piena di frasi come: “Potresti deporre uova ma non sei mica un pollo, questa è la settimana dello squalo, l’obiettivo è sanguinare” e “Il mio utero ha realizzato che non c’era nessun ovulo fecondato”.

Moltissimi i commenti degli spettatori divertiti, i quali sottolineano quanto possa essere utile ed educativo mostrare il video a tutti. “Sono un insegnante di salute e questo video verrà utilizzato nelle mie lezioni” ha commentato un follower, al quale Vondrachek ha risposto che ne sarebbe “molto onorata”. Alcune, invece, scherzano su come la canzone le abbia consolate durante i dolori mestruali o in altri momenti difficili: “Sto avendo problemi a rimanere incinta e quando mi arrivano le mestruazioni è devastante. Questa canzone ha cambiato la mia prospettiva!”, scrive una di loro.

“Forse questo rap sui cicli mestruali verrà mostrato nelle lezioni di educazione sessuale ovunque, o forse Emily diventerà davvero famosa e questo video sarà presentato come spot pubblicitario per prodotti per il ciclo mestruale durante il Super Bowl. Qualunque cosa accada a questo video, sono solo contento che lei lo abbia condiviso con il mondo”, scrive infine un utente.

News Il rap virale della "mamma intrappolata" di Emily Vondrachek parla a tutte le madri Una mamma ha condiviso su TikTok la canzone rap inventata mentre la sua bambina si è addormentata su di lei: "Ho la vescica piena di caffè, dovre...

Ma questo non è il primo video di questo tipo condiviso da Emily Vondrachek sul suo profilo: pochi mesi fa, la donna aveva pubblicato una canzone rap da lei inventata sull’essere costretta a stare ferma quando la figlia neonata si addormenta in braccio a lei: “Segui il ritmo, ho la vescica piena di caffè, devo davvero fare pipì, ho un milione di cose da fare e posti dove andare. Ma sono intrappolata dal pisolino, sono qui da un’ora, intrappolata dal pisolino, dovrei davvero farmi una doccia, ma ogni volta che la metto giù piange, e quando mi alzo lei apre gli occhi”.