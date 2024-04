A meno di un anno dalle nozze con il principe ereditario Hussein, la principessa sta aspettando il primogenito: ad annunciarlo, in una comunicazione ufficiale, la stessa corte hashemita.

La principessa Rajwa e il principe ereditario Hussein di Giordania diventano genitori: ad annunciarlo è la stessa corte hashemita, che in un comunicato ufficiale ha dato ai sudditi la lieta notizia: “La Corte reale hashemita è lieta di annunciare che le Loro Altezze Reali il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo figlio quest’estate”.

Rania di Giordania e re Abdallah, genitori di Hussein, saranno quindi nonni: “La Corte reale hashemita estende le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il re Abdullah II e la regina Rania Al Abdullah in questa occasione”, continua il comunicato, “e augura alle Loro Altezze Reali il Principe ereditario Al Hussein e la Principessa Rajwa buona salute e gioia mentre accolgono il loro bambino”. Non si conosce ancora, però, il sesso del piccolo.

Rajwa Khaled Al Saif, questo il nome completo della principessa, compirà tra poco 30 anni ed è laureata in architettura alla Syracuse University di New York. Membro della famiglia reale giordana da poco meno di un anno, Al Saif non ha però sangue blu: la principessa è infatti figlia di un noto imprenditore, Khaled Al Saif, venuto purtroppo a mancare nel febbraio 2023.

La Principessa Rajwa e il principe ereditario Hussein di Giordania, oggi 29 anni, si erano sposati nel maggio 2023, in una cerimonia tenuta ad Amman alla presenza dei più importanti reali del mondo: tra di loro, il principe e la principessa del Galles William e Kate, ma anche Willem-Alexander e Maxima d’Olanda, il re Filippo dal Belgio, la regina del Bhutan Jetsun e la principessa Eeuphelma, e il principe e principessa ereditari di Danimarca Frederik e Mary.