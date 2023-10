James Middleton, 36 anni, e Alizée Thevenet, 33, sono diventati genitori: il fratello di Kate Middleton, imprenditore, e sua moglie, esperta di finanza, sono stati visti passeggiare con una carrozzina a Notting Hill, quartiere di Londra, martedì 24 ottobre 2023.

Non si conoscono, però, né il nome né il sesso del bambino: del resto, i due sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, eccetto per qualche scatto che ritraeva Thevenet con il pancione negli scorsi mesi.

Il nuovo arrivato è quindi cugino del principe George, della principessa Charlotte e del principino Louis, i tre figli di William e Kate, ma anche dei figli della sorella di quest’ultima, Pippa Middleton, ovvero Arthur Michael, Grace Elizabeth e Rose.

James Middleton e Alizée Thevenet sono convolati a nozze nel 2021, a Bormes-les-Mimosas, in Francia, dopo essersi conosciuti nel 2018 al South Kensington Club di Chelsea, grazie al cane di lui, Ella. “Era sdraiata ai miei piedi sotto il tavolo; rendendomi conto che avrebbe voluto po’ d’acqua, ho confidato che si recasse da sola alla ciotola dell’acqua dall’altra parte della terrazza”, aveva scritto lui stesso in un pezzo per il Telegraph.

Tuttavia, è andata dritta verso Alizée. Piuttosto imbarazzato, sono andato a scusarmi e ho riportato indietro Ella. Ma Alizée ha pensato che io fossi il cameriere ha ordinato da bere continuando ad accarezzare Ella, che in quel momento era supina a prendersi le attenzioni.

E, oggi, i due appaiono ancora molto innamorati: “Buon anniversario tesoro. Due anni da sposati e non potrei essere più innamorato di te, anche se il meglio deve ancora venire”, aveva scritto lui in un post dell’11 settembre 2023, data nella quale i due hanno festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio.