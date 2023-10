Una mamma americana, Lindsey Gurk, ha spiegato la differenza tra il primo e il secondo figlio in un video TikTok diventato virale. Nel filmato, la tiktoker si è lanciata in una imitazione dei suoi due bambini: il primogenito, di cinque anni, educato e composto, la secondogenita, di tre, esuberante e alla continua ricerca di attenzioni.

Ma qual è la differenza tra i due? Mentre il primo figlio ha avuto la sua camera, i suoi giocattoli, il suo armadio e tutte le sue conquiste sono state accolte con complimenti e festeggiamenti, per molti secondogeniti non è così: spesso accade che i genitori diano, involontariamente, meno importanza ai loro traguardi, e i giochi e i vestiti sono presi in prestito da quelli dismessi del fratello.

Questo si può trasformare, a volte, nella cosiddetta “sindrome del secondogenito”: il secondo figlio infatti si trova spesso a dover faticare per avere dai genitori le stesse attenzioni e lo stesso entusiasmo che hanno riservato al primogenito, fonte di novità e scoperte continue.

Maternità Secondo figlio, come prepararsi al suo arrivo senza trascurare il primogenito L'arrivo del secondo figlio può scombussolare la routine familiare. Ecco perché è importante prepararsi, come farlo, e alcuni consigli per preve...

Molte mamme, infatti, hanno dato ragione a Lindsey Gurk nei commenti: “Noi secondogeniti siamo tutti uguali!”, scrive una di loro. “Mio figlio di tre anni mi ha svegliato chiedendomi: ‘Hai una banana?’ Come se fosse la tassa per aver aperto gli occhi”, commenta un’altra. “Ho un figlio di quattro anni e una di due e sono contenta di non essere l’unica a trovarsi in trincea qui”, dice un’altra ancora.

Insomma, la tiktoker ha dipinto in modo ironico, e volontariamente esagerato, quella che è la realtà di tanti fratelli.