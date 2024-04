“Il tuo corpo è bello in tutte le fasi che attraversa. Durante la gravidanza, quando cambiamo e cresciamo, dopo il parto, mentre guariamo e rimpiccioliamo. Quel periodo, poi, lo trovo il più difficile poiché i nostri corpi si stanno ancora adattando”. Con queste parole Kourtney Kardashian ha voluto lanciare un potente messaggio a se stessa, e a tutte le donne, per dire basta a tutte quelle pressioni inutili, e irrealistiche, sul tornare in forma subito dopo aver partorito.

Dopo aver dato il benvenuto al suo quarto figlio, nato lo scorso novembre dall’amore con Travis Barker, la modella ha deciso dire addio alla stupidaggine che vorrebbe le neo mamme ritornare immediatamente nella taglia che avevano prima della gravidanza, spiegando a tutti i suoi follower di aver optato per l’amor proprio e la gentilezza verso il suo corpo. Il messaggio della 44enne, nella didascalia di uno scatto nelle sue storie Instagram (ormai scadute), suonava come un promemoria per se stessa, ma anche a tutte le madri che la seguono e pensano come lei che tutte le pressioni post partum, fatte alle donne in merito al loro corpo, siano sbagliate:

Cerco di essere gentile con me stessa mentre il mio corpo trova una nuova normalità. La pressione esercitata su di noi per riprenderci, proprio mentre tutto è nuovo e diverso non è realistica. La vita è bella, tu sei bella. Solo un piccolo promemoria (anche per me;) XOXO.

Kourtney Kardashian e Trevis Barker sono diventati genitori di Rocky solo pochi mesi fa, ma lei condivide anche gli altri tre figli (Mason, 14, Reign 9, e Penelope 11), con il suo ex marito Scott Disick. Memorabile un episodio del 2013 del loro reality show, quando proprio Disick, subito dopo il parto, fece un commento orrendo alla modella parlando del suo peso. All’epoca lei rispose con freddezza, sottolineando: “Non mi dà fastidio perché devo fare ciò che è meglio per me. Non posso paragonarmi alle top model”. Tuttavia, la scena fu una visione dolorosa per chiunque abbia sentito la pressione, da parte del partner o di un’altra persona cara, di cambiare il proprio corpo o di ‘riprendersi’ dopo una gravidanza.