Kourtney Kardashian e Travis Barker sono genitori: a confermare le voci sulla nascita del primo figlio della coppia, che già giravano da qualche settimana, è stato il suo certificato di nascita, pubblicato dalla testata americana The Blast.

Il piccolo, di nome Rocky Thirteen Barker, sarebbe quindi nato l’1 novembre 2023 presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A diffondere la voce del lieto evento erano state alcune testimonianze riprese dalla stampa americana, che avrebbero visto Travis Barker, insieme alla cognata Kylie Jenner, nei pressi del famoso ospedale californiano.

E sono in molti a pensare di sapere come mai il piccolo si chiami proprio così: “Rocky George era il chitarrista dei Suicidal Tendencies, e 13 è il numero migliore di sempre. Anche l’omonimo film con Sylvester Stallone, il più grande di sempre sulla boxe, mi ha dato una grande ispirazione”, aveva dichiarato Barker durante un’intervista con GOAT Talk.

Una fonte anonima, vicina alla coppia, ha riferito ad ET che il batterista e l’imprenditrice si sentono “completi dopo la nascita del loro figlio” e che “non smettono di sorridere ed essere grati per questa benedizione”. Il piccolo Rocky, infatti, era arrivano non senza difficoltà, concepito naturalmente dopo diversi tentativi con l’inseminazione artificiale, e dopo una gravidanza che aveva avuto anche qualche complicazione.

La fonte ha inoltre aggiunto che i due sono “circondati da amore e le loro famiglie li supportano quando hanno bisogno”, e che stanno “cercando di godersi questo momento, perché sanno che passa in fretta”.

Kardashian e Barker, 44 e 47 anni, hanno già rispettivamente tre e due figli: Mason, Penelope e Reign, che l’influencer ha avuto dall’ex compagno Scott Disick; Landon Asher e Alabama Luella, avuti dal batterista con l’ex moglie Shanna Moakler.