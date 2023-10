Giunta quasi al termine della sua gravidanza, Kourtney Kardashian, 44 anni, si è aperta con Vogue sull’operazione chirurgica fetale alla quale si era sottoposta nel mese di settembre 2023. L’influencer, infatti, aveva comunicato ai suoi follower Instagram di essere in ospedale per un problema relativo al feto, ma non aveva mai rilasciato dettagli su cosa le fosse capitato.

Nell’intervista Kardashian, che sta aspettando il suo quarto figlio, avuto dal compagno Travis Barker, ha raccontato come questa gravidanza sia stata soggetta a molte più limitazioni rispetto alle altre tre: “Il primo trimestre non potevo allenarmi, non potevo prendere aerei, non potevo avere rapporti sessuali. Il secondo trimestre, potevo fare qualsiasi cosa. Ora, sono tornata ad avere tutte le restrizioni” ha raccontato l’influencer.

News "Troppo vecchia per riprodursi": le assurde critiche a Kourtney Kardashian, incinta a 44 anni L’influencer americana, dopo aver condiviso la notizia della gravidanza con il marito Travis Barker, è stata sommersa da alcuni commenti ingiust...

E pare che le limitazioni siano dovute, in parte, a quell’intervento. “Quell’esperienza mi ha aperto gli occhi su un aspetto della gravidanza che non conoscevo in passato”, ha raccontato. “È stato terrificante. Ho scoperto che l’assicurazione di solito copre solo due ultrasuoni quando sei incinta (…) Sono sempre stata abbastanza fortunata da fare più di quello che l’assicurazione copre, ed è stato uno di quegli ultrasuoni ad aver salvato la vita al mio bambino”.

Poi, l’influencer si è aperta sulla sua esperienza con l’inseminazione artificiale, alla quale era ricorsa numerose volte, senza successo, prima di rimanere incinta in modo naturale. “Mi sono sentita pressata a farla (…) non ero psicologicamente pronta per il carico fisico ed emotivo che richiede”.

Infine, Kourtney Kardashian ha parlato di quali siano i suoi piani una volta che il bambino sarà nato. “Non ho mai avuto un piano in passato – dice –. E non ce l’ho tuttora, eccetto parlare al bambino tutto il tempo e dirgli che andrà tutto bene”. L’influencer, infatti, ha dichiarato che utilizzerà il metodo dell’attachment parenting, una filosofia che promuove l’attaccamento tra il genitore e il figlio tramite la vicinanza continua e il contatto fisico. “È quello che ho fatto con i miei ultimi due figli, non abbiamo lasciato la casa per i primi 40 giorni. Dopo ti senti super connesso e mi piace molto”, ha dichiarato.

Oltre al piccolo in arrivo, Kardashian ha altri tre figli, avuti da Scott Disick, il precedente compagno: Mason, del 2009, Penelope, del 2012, e Reign, del 2014.