Perché la routine mattutina di questo bambino è diventata virale (ed è da vedere)

Come sono in vostri bambini al risveglio? Scontrosi e assonnati, oppure pimpanti e già dotati di buon umore? Qualsiasi sia la vostra risposta, anche i più piccoli, esattamente come gli adulti, al mattino hanno bisogno della loro routine: piccoli gesti quotidiani che si ripetono tutti i giorni e che ci danno serenità, proprio come quelli di Ayaan, un bimbo di sei anni ripreso dalla madre, Alissa Holder, mentre fa la sua colazione e legge serenamente un libro.

La donna, scrittrice di libri per mamme e bambini, e genitore anche di Alaïa, 3 anni, e Aséha, 5 mesi, ha pubblicato sui social media l’adorabile morning routine di suo figlio e il video è diventato virale in pochissimo tempo. “Stavo preparando il pranzo per Ayaan e Alaïa e vedo Ayaan che beve il suo tè al limone e miele mentre legge un nuovo libro. All’inizio ho riso. Perché… Chi crede di essere?”, ha spiegato divertita Holder nella didascalia del post, aggiungendo:

Ma poi ho capito di essere contenta che abbia avuto questo momento di calma e concentrazione per se stesso prima di iniziare la sua giornata a scuola. Spero che sia iniziata bene.

La madre di Ayaan, inoltre, ha condiviso con Today anche altre informazioni sulla routine di suo figlio, spiegando che si sveglia intenzionalmente prima del necessario per poter iniziare la giornata alle sue condizioni: “Ayaan ama stare da solo e godere anche di una mattinata calma e rilassante. Non gli piace che gli si metta fretta. Quindi lo faccio alzare presto e usa il tempo extra per fare un’attività tranquilla”.

Tanti i commenti al video sulla morning routine di questo bimbo di prima elementare: “Può essere il mio life coach”, scrive un utente, “Chi è il papà di 55 anni intrappolato in questo bambino?”, dice ironicamente un altro. “Lo adoro! Sta facendo la sua routine Miracle Morning, e all’età di 6 anni capisce l’importanza di riempire la sua coppa prima di riversarsi nel mondo”.