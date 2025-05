Lo scorso 20 maggio la famiglia Pig ha dato il benvenuto a Evie, terzogenita e ultima nata nella casa dei maiali più famosa di tutto il mondo; Peppa, di 4 anni, e il fratellino George di 2 hanno così accolto la nuova sorellina, nata in anticipo sui tempi, visto che il parto era previsto per giugno.

Grazie al programma britannico Good Morning Britain si sono scoperte anche ulteriori informazioni sul parto, ad esempio che Evie deve il suo nome a una prozia, oppure l’ospedale prestigioso in cui il parto ha avuto luogo, la Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, a Londra, lo stesso, per intenderci, dove ha partorito Kate Middleton.

Adesso, però, sono in molti a chiedersi quando potremo vedere il volto della neonata; in realtà, per i nuovi episodi dovremo aspettare l’autunno del 2025, ma c’è un appuntamento a breve termine da segnare in agenda: il 30 maggio, infatti, è prevista l’uscita del film speciale Peppa Meets The Baby, che introdurrà la nuova arrivata alla famiglia Pig.

In contemporanea anche l’arrivo dell’album musicale Peppa Meets the Baby: The Album, con i brani How Big is the Baby Now? – Family – Like What You Like – Peppa’s New Car – Memories – E.V.I.E – E.V.I.E Remix – New Peppa Pig Theme song.

Gli episodi della nuova serie dovrebbero essere 10, oltre a 6 canzoni e video musicali per ballare e cantare insieme a Peppa e alla sua famiglia, con la nuova arrivata.