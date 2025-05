*** Aggiornamento delle 12:33***

Evie Pig è nata: la sorellina di Peppa Pig e George è venuta al mondo, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, come comunicato dalla famiglia Pig sull’account Instagram ufficiale.

“Peppa Pig è di nuovo una sorella maggiore! – si legge nella caption – La star di Peppa Pig ha acquistato una nuova sorellina quando sua mamma, MammaPig, ha dato il benvenuto alla sua terza bambina, la figlia Evie. In un’intervista via email, Mamma Pig ha raccontato come si sente da quando ha dato il benvenuto a Evie e come la sua famiglia ha reagito quando ha incontrato la sua nuova aggiunta”.

Da vero Royal Baby anche l’annuncio ufficiale della nascita.

Dopo l’annuncio della terza dolce attesa di Mamma Pig e un coloratissimo gender reveal celebrato tra coriandoli e sorrisi, Hasbro, azienda leader nel mondo del gioco e del giocattolo, ha quindi presentato al mondo il nuovo arrivo in famiglia, con Evie e la sua dolcissima voglia a forma di cuore.

*** Articolo originale ***

Ci siamo, tutti i fan di Peppa Pig sono in trepidante attesa per la nascita di Evie, la terzogenita di casa Pig il cui arrivo imminente è stato annunciato tramite un post Instagram sull’account ufficiale della maialina più famosa della tv.

“Sta succedendo… Stiamo tutti calmi” recita la caption che accompagna il post, dove si vede mamma Mamma Pig prepararsi per andare in ospedale ad affrontare il travaglio. A quanto pare la piccola Evie ha deciso di arrivare prima del previsto, visto che il suo arrivo, comunicato lo scorso aprile, era stato previsto per giugno.

La famiglia di Peppa Pig è quindi pronta ad accogliere un’altra femmina, dopo Peppa e George.

Peppa Pig è una serie animata britannica, trasmessa per la prima volta in Italia a partire dal giugno 2005 su Nickleodeon, per poi passare, dalla terza stagione, su Rai YoYo e su Disney Junior. Il successo internazionale l’ha resa una tra le serie per bambini in età prescolare più amate e seguite del mondo.