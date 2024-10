Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la Settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre.

Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto:

“La settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”.

La principessa del Galles ha firmato il messaggio con la lettera “C”, abbreviazione del suo nome di battesimo, Catherine, per segnalare che il messaggio proveniva direttamente da lei e non da qualcuno del suo team addetto alle comunicazioni.

La Baby Loss Awareness Week è iniziata come Baby Loss Awareness Day nel Regno Unito nel 2002, avviata da un gruppo di genitori ispirati dal Pregnancy & Infant Loss Remembrance Day del 15 ottobre negli Stati Uniti; anche nel nostro Paese la tradizione del 15 ottobre è ormai consolidata come celebrazione del lutto perinatale, che riguarda chiunque abbia perso un bambino in ogni fase della gravidanza o dopo il parto.

La Baby Loss Awareness Week culmina in un'” Onda di Luce ” globale, in cui le persone sono invitate ad accendere una candela alle 19:00 ora locale e a tenerla accesa per almeno un’ora, per ricordare i bambini persi troppo presto; per questa ragione anche Kate Middleton ha scelto l’immagine della candela.

Come molte famiglie in tutto il mondo, la famiglia reale è stata colpita dalla perdita di un bambino. Sophie, la duchessa di Edimburgo, ha avuto una gravidanza extrauterina nel 2001. Zara Tindall ha raccontato nel 2018 di aver avuto un secondo aborto spontaneo prima della nascita della sua seconda figlia, Lena, e Meghan Markle ha rivelato nel novembre 2020 di aver avuto un aborto spontaneo quell’estate, circa un anno dopo la nascita di suo figlio, il principe Archie .