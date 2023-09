I video virali di Payal Desai, l'insegnante che educa i figli a liberarsi dalle norme di genere

Payal Desai, un’insegnante americana di 37 anni, è diventata virale su Tiktok per i suoi video, nei quali insegna ai suoi figli ad abbattere gli stereotipi di genere. Nei brevi filmati, che hanno come colonna sonora la canzone I Got 5 On It, dei Luniz, vediamo Desai mentre spiega ai suoi figli delle semplici nozioni che spesso vengono tralasciate nell’educazione dei maschietti.

In uno dei video, per esempio, vediamo Desai mentre è intenta a spiegare a Dev, di 3 anni, che è normale che le donne abbiano i peli. “Insegno a mio figlio che i peli del viso su una donna sono perfettamente normali, così non gli verrà mai in mente che sia normale mettere in imbarazzo qualcuno per questa cosa”, dice, mentre si depila il labbro superiore alla presenza del bambino.

In un altro filmato, invece, insegna a suo figlio Carter, di 7 anni, che è normale dividere i lavori di casa. In un altro ancora, che è importante esprimere le proprie emozioni all’interno di una relazione romantica. “Insegno a mio figlio a scrivere i suoi sentimenti quando è giù, così che vostra figlia non debba avere a che fare con i suoi scatti d’ira”, dice.

Troppo spesso si dice ai ragazzi di mandare giù il rospo e nascondere i propri veri sentimenti, di fare gli uomini. Voglio dare ai miei figli gli strumenti per gestire le proprie emozioni, ma anche fargli sapere che c’è sempre spazio per esse.

Intervistata da HuffPost, Payal Desai dice di essersi ispirata a una serie di video simili fatti da Eric Taylor, papà di una bimba che gira video in cui le insegna a lasciar perdere i ragazzi che non la meritano. “Ho detto a mia sorella che volevo usare questo trend, ma dalla prospettiva della mamma di due maschi. Poi ho realizzato che c’erano tantissimi argomenti da coprire”.

Non tutti, però, sono d’accordo. Un utente fa infatti notare a Desai che le cose che insegna ai suoi figli dovrebbero essere normali per tutti i genitori, e non sono delle gentili concessioni fatte alle future fidanzate. “Se fosse normale, allora ci sarebbe molta più gente che vive così (…) Ci sono problemi di uguaglianza di cui dobbiamo iniziare a parlare”, risponde Desai.