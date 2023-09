"Siamo la generazione cresciuta dai nonni che cresce figli senza i nonni": il dilemma di TikTok

Un video che parla di come i nostri genitori non siano presenti nella vita dei nipoti è diventato virale su TikTok. Una giovane mamma, conosciuta sulla piattaforma come Brittnievh, ha caricato un video in cui riassume l’esperienza di molti millenial che ora iniziano ad avere figli, che crescono senza l’aiuto dei nonni.

“Siamo passati da una generazione di bambini che passavano tutti i weekend a casa dei nonni, a essere genitori che passano ogni minuto con i propri piccoli umani”, dice all’inizio del video. La donna ha ripreso un’esperienza molto comune tra i trentenni e quarantenni che hanno ora dei figli piccoli: mentre da bambini passavano molto tempo con i nonni, ora non possono dire lo stesso dei propri figli, trovandosi spesso a stare sempre con loro, e lamentando il poco aiuto da parte dei propri genitori.

“Mentre la nostra famiglia non si vede proprio. Completamente assente”, continua la donna nel video, in cui si vedono immagini della sua famiglia di sfondo alle scritte. “Siamo noi il nostro villaggio. Proprio una grande differenza”, commenta.

Senza voler fare generalizzazioni, l’esperienza sembra essere molto diffusa tra i genitori di questa generazione. Sono tanti gli utenti che, nella sezione commenti, si sentono compresi da queste parole. “Nessun aiuto. Solo io e mio marito. A nessuno importa”, scrive uno di loro. “Mi hanno cresciuto i miei nonni, quindi non mi aspetto che i miei genitori sappiano come badare a mio figlio”, commenta un altro.

“Ho emozioni contrastanti a riguardo. Sono triste per il me bambino che veniva mandato sempre dalla nonna, ma vorrei che le nonne di oggi aiutassero di più”, “Non mi ero accorta che questa cosa esistesse finora. Mia madre dice sempre ‘sono i tuoi figli, non i miei’. Ma io vorrei solo che tu li volessi come nonna”, commenta un’altra giovane mamma.