Passare dall’avere un figlio ad averne due può essere meraviglioso, ma può senz’altro essere molto più complesso di quanto si possa credere. Il video di un papà sulla lotta per destreggiarsi tra un neonato e un bambino piccolo è diventato virale su Instagram, con 3,4 milioni di visualizzazioni e diversi commenti da parte di genitori che si identificano profondamente nel tema, vivendo la stessa cosa.

Nel video , il creator Eric Jensen, visibilmente esausto e trattenendo le lacrime, racconta apertamente il peso emotivo che comporta cercare di essere presente per suo figlio in età prescolare e per il secondogenito, neonato.

“Non so bene come le persone gestiscano la transizione da uno a due figli – dice – È davvero dura, in così tanti modi diversi. Mi accorgo davvero che mio figlio sta passando un periodo difficile. Tutta la sua vita è cambiata. Stamattina, ho pensato, ‘Ehi, andiamo a fare una passeggiata e portiamo il bambino con noi.’ Super divertente, tipo, potremmo semplicemente fare una passeggiata con il fratellino, giusto? E lui ha detto, ‘No, per favore. Solo noi. Sei il mio migliore amico. Per favore. Esci con me, per favore.'”

Per molti genitori, il passaggio da uno a due figli è una delle transizioni più difficili nella vita familiare perché, per quanto si ami profondamente il secondogenito, si nutre anche un profondo senso di colpa nei confronti del primo, verso il quale si vive una sorta di “abbandono”, visto che il tempo deve necessariamente essere diviso.

“Ogni volta che lasciamo il nostro piccolo, muoio un po’ dentro – confessa il papà – È così difficile per me perdermi quei piccoli momenti”.

Molti commenti hanno trovato conforto nelle parole di Jensen: “Il salto da 1 a 2 è folle. Sono passati 3 anni e ci stiamo ancora adattando costantemente. Con il tempo diventa più gestibile, non so se diventerà mai facile”; ” Sembra che tu stia andando alla grande – scrive un altro utente per supportare il giovane padre . I bambini sono fortunati ad avere un padre così amorevole”.

Come sentire meno il peso della doppia genitorialità, quindi? Gli esperti suggeriscono che includere il bambino più grande nella cura del neonato, affidandogli piccoli lavori di “aiuto”, riservandogli del tempo da dedicare a lui e rassicurandolo che il suo posto nella famiglia non è cambiato, può facilitare la transizione. Un commento virale ha persino suggerito di inviare un “regalo” da parte del neonato al fratello maggiore, magari durante la prima visita in ospedale dopo la nascita.