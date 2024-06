La star della NFL in un divertente video su TikTok ricorda agli uomini che "siamo papà, non babysitter".

Troppo spesso i papà che si occupano dei figli vengono definiti “mammi”, dando per scontato che il ruolo di accudimento e cura sia prettamente femminile, e sottolineando quindi l’eccezionalità della situazione di un uomo che si fa carico delle necessità dei bambini. È una concezione a cui – oseremmo dire per fortuna – sempre più uomini, consci del fatto che il ruolo di padre sia importante tanto quanto quello della madre, e non subalterno o sostitutivo a quest’ultimo, si stanno ribellando.

A farlo, in uno spiritoso ma interessante video pubblicato su TikTok, anche la star del football americano Isaac Rochell, che si è dichiarato stufo di passare per il babysitter della figlia, avuta con la compagna Allison Kuch.

Papà, quando ti prendi cura di tuo figlio, puoi per favore lasciare sola la tua ragazza? – dice, mostrando una lavagna – Puoi gestirlo da solo. È un po’ stanca di sentirti, ed ecco perché: perché fai da babysitter. Tu non sei un babysitter. Stai solo facendo il papà.

Rochell elenca poi alcune delle domande “tipo” di cui ogni genitore dovrebbe conoscere le risposte: “Di quanti grammi hanno bisogno? Dovresti saperlo! Per quanto dormono? Come fai a non saperlo!”. E aggiunge “Non fare domande alla tua ragazza, sta cercando di rilassarsi! E non chiederle mai ‘ Quando torni a casa?’. Amico, se la tua ragazza esce di casa e tu ti occupi dei bambini, dalle il tempo di respirare un po'”.

Non siamo babysitter, siamo solo papà.

Conclude l’atleta; un messaggio che dovrebbe essere scontato, ma di cui evidentemente abbiamo ancora molto bisogno.